Qui Fiorentina, il CorSport titola: "Con il Milan anche Quarta e Ranieri"

Nella serata di ieri la Fiorentina, prossima avversaria del Milan in campionato domenica sera ore 20.45 all'Artemio Franchi, ha debuttato nella sua nuova campagna di Conference League battendo in casa i gallesi del The New Saints per 2-0. In rete anche il giocatore di proprietà rossonera Yacine Adli, pronto a sfidare il suo passato e autore di una prova da migliore in campo. Per mister Palladino tanto turnover sia per scelta che per obbligo: ben tre erano infatti gli squalificati.

Oggi il Corriere dello Sport titola proprio su questo, in vista della sfida con i rossoneri: "Con il Milan anche Quarta e Ranieri". La Viola recupererà ben tre difensori in vista di domenica sera: ci saranno Martinez Quarta, Ranieri e Comuzzo, tutti e tre squalificati in Europa e che hanno continuato ad allenarsi al Viola Park. Non dovrebbe esserci invece Marin Pongracic: assente già nelle ultime due per un problema muscolare, solo domani si avrà la certezza sulla sua presenza o meno.