Rapporto terminato ma niente regali. Il CorSport: "Niente sconti per Leao"

Rapporto terminato ma niente regali. Il CorSport: "Niente sconti per Leao"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis
Tra Rafael Leao e il Milan è finita, ma di svendere il numero 10 e regalarlo il club rossonero non ha alcuna intenzione.

Rafael Leao non sarà più un giocatore del Milan a partire dalla prossima stagione. Nell'uscita pubblica di qualche giorno fa è stato lo stesso portoghese a ritenere chiusa la propria esperienza in rossonero, infastidendo proprietà per le modalità e i tempi che ha utilizzato per annunciare la propria volontà. 

Oramai il rapporto tra le parti è terminato, ma questo non significa che il Milan è pronto a svendere il proprio numero 10. I colleghi de Il Corriere dello Sport questa mattina hanno infatti titolato "Niente sconti per Leao", il cui cartellino viene valutato 50 milioni di euro considerando anche la scadenza del contratto tra due stagioni. 