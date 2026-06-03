Rapporto terminato ma niente regali. Il CorSport: "Niente sconti per Leao"

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Tra Rafael Leao e il Milan è finita, ma di svendere il numero 10 e regalarlo il club rossonero non ha alcuna intenzione.