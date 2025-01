Rashford sfumato. La Gazzetta: "Conceiçao spinge. Scatta l'assalto per Joao Felix"

vedi letture

L'arrivo in rossonero di Kyle Walker esclude quellod di Marcus Rashford, visto che il Milan aveva la possibilità di tesserare solo un calciatore britannico in questo calciomercato. La scelta è alla fine ricaduta sul terzino del Manchester City, che per leadership, esperienza e duttilità nel suo reparto, potrebbe essere l'innesto che faccia al caso di Sergio Conceiçao.

Walker non risolve però i problemi che ha il Milan in attacco. Un giocatore in avanti il Diavolo lo farà, ma a fronte di quello che è stato detto no sarà Rashford. Ecco che allora l'allenatore lusitano avrebbe puntato la propria attenzione su un suo connazionale, ordinandone l'assalto alla propria società perché sicuro di poterlo far tornare un grande giocatore.

Tra le colonne de La Gazzetta dello Sport si può infatti leggere che "Conceiçao spinge. Scatta l'assalto per Joao Felix", classe '99 oramai ai margini del progetto tecnico di Maresca al Chelsea. I Blues per il momento non aprono al prestito dell'ex Benfica, ma non è da escludere nulla.