In Portogallo sono sicuri, Enzo Fernandez, calciatore del River Plate che interessa anche al Milan è pronto ad accettare l'offerta del Benfica che si è messo già d'accordo con la squadra argentina. In particolare il quotidiano Record titola oggi in prima pagina così: "Enzo sarai un'aquila". L'accordo tra i club sarebbe di 18 milioni di euro per il 75% del cartellino del 21enne.