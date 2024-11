Reijnders e Maignan super. La Gazzetta: "Un colpo del Diavolo. Ma quanta fatica"

Il Milan vince contro il Monza e ritrova la vittoria in campionato dopo la sconfitta contro il Napoli. La prestazione della formazione rossonera non è stata di quelle esaltanti, ma l'importante era portare a casa i 3 punti, il "come" alla fine conta poco.

L'impressione, per, è che comunque ci si aspettasse di più dalla formazione di Paulo Fonseca, anche perché questa mattina La Gazzetta dello Sport ha parlato di "Un colpo del Diavolo. Ma quanta fatica", a conferma del fatto è che si pretendesse quasi una reazione non solo d'orgoglio ma anche tecnica, tattica di questa squadra, che non sembra però essere arrivata.

Allo stesso tempo, però, la rosea non ha potuto fare a meno di elogiare due dei protagonisti sponda rossonera della partita, Tijjani Reijnders e Mike Maignan, uno decisivo con la rete del definitivo 0-1, l'altro con parate fantascientifiche, come ad esempio quella su Pereira nel primo tempo.