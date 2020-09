Repubblica - Acerbi, Donnarumma e Jorginho: il mercato irrompe nel ritiro della nazionale

L'edizione odierna de 'La Repubblica' fa il punto sulla nazionale e sul mercato che, inevitabilmente essendo nel vivo, irrompe anche a Coverciano. Per quanto riguarda il Milan, il diretto interessato è Donnarumma che è al centro del rinnovo con il Milan. Secondo quanto riporta 'Repubblica', l'agente Mino Raiola vorebbe un aumento di ingaggio mentre per ora l'offerta rossonera non prevede adeguamenti per il portiere. Il rischio, quindi, in questo senso è che si ripeta una situazione simile a quella del 2017.