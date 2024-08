Repubblica svela il dossier di WeBuild: "Nuovo San Siro in quattro anni e niente concerti"

Era atteso per fine giugno e finalmente, con qualche settimana di ritardo, è arrivato il dossier per la ristrutturazione di San Siro, promosso dal Comune di Milano e preparato da WeBuild per Milan e Inter che ora dovranno decidere se accettare la proposta della città oppure proseguire per la loro strada individuale. La Repubblica Milano oggi titola così in prima pagina: "Nuovo San Siro in quattro anni e in estate niente concerti". Nel sottotitolo viene svelato: "Abbiamo visto in anteprima il dossier di 280 pagine che WeBuild ha fornito a Inter, Milan e al Comune. Dei 19.500 posti al primo anello 13.400 diventeranno premium. Al secondo anello in 31mila". Come viene riportato nel pezzo saranno 75.800 i posti a sedere del nuovo San Siro ristrutturato e di questi 13.400 saranno postazioni premium.

Per quanto riguarda le tempistiche, se i lavori iniziassero nel gennaio 2025 potrebbero finire in quattro anni, nel 2029. Ci sarebbe un cantiere continuo che si andrebbe a spostare da una zona all'altra dello stadio e che si interromperebbe solamente per i Giochi Olimpici Invernali del 2026, in cui San Siro è designato come impianto per la Cerimonia di Apertura. Questo permetterebbe a Milan e Inter di continuare a giocare pur con i lavori in corso e con una capienza sì ridotta ma non di troppo. Pagano i concerti che verrebbero annullati: nel corso dell'estate sono previsti gli interventi più invasivi. Il costo complessivo dell'operazione ammonta a 350 milioni di euro.