Repubblica titola: "Juve-Milan, duello da 40 milioni per Zirkzee"

Torna il calciomercato e tornano gli scontri a distanza tra le squadre per assicurarsi i migliori talenti. Anche il Milan quest'anno dovrà vedersela con diverse rivali per raggiungere i suoi obiettivi e rinforzare la rosa. Lo riporta Repubblica che titola proprio di un faccia a faccia che i rossoneri potrebbero avere per portarsi a casa il nuovo centravanti. Titola così il quotidiano generalista: "Juve-Milan, duello da 40 milioni per Zirkzee". Joshua Zirkzee è uno dei pezzi pregiati di questa sessione che si sta per aprire: il prezzo è già fissato, 40 milioni di clausola.

La battaglia Torino-Milano sarà da giocarsi sull'ingaggio e sulle commissioni agli agenti: chi offrirà di più e chi metterà in mostra il miglior progetto potrebbe guadagnarsi il "sì" della punta olandese. Repubblica ipotizza 5 milioni di ingaggio e oltre 7 milioni di commissioni. Un'altra sfida con il Milan protagonista potrebbe essere quella per Alessandro Buongiorno, difensore centrale del Torino: anche qui sono 40 milioni la cifra richiesta mentre l'avversario rossonero sarebbe il Napoli. I rossoneri partirebbero in vantaggio perché sul giocatore da maggior tempo.