Rinnovi, la Gazzetta su Leao: "Maldini arriva anche a 6.5 ma il Chelsea non molla"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport ha proposto questa mattina sulle proprie pagine un approfondimento sui vari giocatori della Serie A in scadenza di contratto o che sono alle prese con i rinnovi con i rispettivi club. Tra questi, ovviamente, Rafael Leao. Il titolo recita: "Il caso è molto complicato. Maldini arriva anche a 6.5 ma il Chelsea non molla". La trattativa vive uno stallo: il Milan sarebbe disposto a offrire fino a 6.5 milioni, 5 milioni in più rispetto all'ingaggio attuale. Il nodo però rimangono i 19 milioni da pagare allo Sporting insieme al Lille: il portoghese vorrebbe che il Milan lo aiutasse. In questo scenario il Chelsea osserva con attenzione e chissà che non possa arrivare un'offerta anche di 120 milioni. Per il momento il Milan valuta il giocatore 150 milioni, cifra che corrisponde alla clausola rescissoria presente nel contratto di Rafa.