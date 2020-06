Rinnovo Gigio, La Gazzetta dello Sport: "Il piano fino al 2023"

C’è spazio anche per il Milan, o meglio, per Donnarumma sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento sul futuro del giovane rossonero e di un altro grande estremo difensore italiani, lo juventino Buffon. "Gigi & Gigio", titola la rosea, che poi aggiunge: "I rinnovi giganti dei portieroni d’Italia". Per quanto riguarda Donnarumma, la Gazza scrive: "Il piano fino al 2023: si tratta sui bonus".