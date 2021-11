Rinnovo Kessie, permane lo stallo sulla trattativa

Il Milan ha messo gli occhi su Renato Sanches, il quale ha i requisiti giusti per essere l’erede di Franck Kessie. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti di via Aldo Rossi sono obbligati a guardare avanti visto lo stallo nella trattativa per il rinnovo del centrocampista ivoriano, il cui contratto con il club rossonero scadrà il prossimo giugno. Al momento non sembrano esserci i presupposti per arrivare alla firma, proprio per questo il Milan sta cercando un sostituto sul mercato.