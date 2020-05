"La rincorsa". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in riferimento alla ripresa degli allenamenti: "Le squadre già in campo - si legge in prima pagina - la Serie A si riaccende. Dopo 56 giorni di stop, il movimento riparte. Dalla politica un coro bipartisan di sì, il premier a Spadafora: bisogna dialogare. Attesa per il nuovo protocollo: sarà decisivo".