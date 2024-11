Ritorno di fiamma, la Gazzetta: "Brahim, ipotesi Milan sempre aperta"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport titola un po' a sorpresa accostando nuovamente il nome di Brahim Diaz al Milan. La rosea porta avanti questa ipotesi dal momento che in questa stagione lo spagnolo naturalizzato marocchino non sta trovando lo spazio dell'anno scorso e ha passato più tempo seduto in panchina che in campo. In quest'ottica i rossoneri potrebbero farsi avanti nei prossimi mesi nel tentativo di riportarlo all'ombra della Madonnina, sponda rossonera, dove si è sempre trovato molto bene.

La Gazzetta dello Sport titola così: "Diavolo di ritorno. Brahim, che idea. A Madrid gioca poco e l'ipotesi Milan è sempre aperta". Nel sottotitolo vengono illustrate le condizioni per cui potrebbe verificarsi una simile operazione: "Con Ancelotti ora è finito ai margini. In rossonero ha già vissuto tre stagioni e si sente a casa". A Milanello ha lasciato tanti amici - Theo su tutti - e soprattutto un bel ricordo di sè. Oggi si tratta solo di un'idea remota ma se le cose dovessero continuare a seguire questa piega, non sarebbe così impossibile imbastire una trattativa anche se questa volta a titolo definitivo.