Scrive il CorSport: "Il rinnovo di Theo resta in sospeso"

Tra i tanti temi all'ordine del giorno in questa estate rossonera, c'è anche quello relativo al futuro di Theo Hernandez e Mike Maignan. Il destino dei due francesi condivide lo stesso orizzonte a livello contrattuale, la scadenza nel 2026. Già da alcuni mesi il Milan ha provato ad allacciare i rapporti con gli entourage dei due giocatori per capire la fattibilità dei rispettivi rinnovi ma, a oggi, la differenza tra domanda e richiesta sarebbe ancora molta. Nello specifico questa mattina il Corriere dello Sport ha considerato da vicino la situazione relativa a Theo Hernandez.

Scrive il CorSport stamattina sul terzino francese: "Il rinnovo di Theo resta in sospeso". Il quotidiano sottolinea che senza una firma su un contratto, quindi senza un prolungamento, il calciatore andrà ceduto per non perderci nulla. Il club più forte, al momento, sembrerebbe il Bayern Monaco anche se l'affondo dei bavaresi è legato soprattutto al futuro di Alphonso Davies: se il canadese saluterà la Germania, la squadra tedesca busserà alle porte di Casa Milan. Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti anche possibili voci di un ritorno al Real Madrid.