Sempre più giù in classifica. Tuttosport: "Milan ottavo? Per Fonseca va tutto bene"

Con il pareggio di ieri contro il Genoa il Milan è scivolato sempre più giù in classifica, all'ottavo posto per la precisione. La vetta della classifica dista oggi 14 punti, ma l'obiettivo più concreto e reale a questo punto, ovvero il quarto posto, valido per l'accesso alla prossima Champions League, è addirittura ad 8.

Insomma, di male in peggio, eppure c'è chi la pensa diversamente. Valutando le dichiarazioni nel post partita di Milan-Genoa, infatti, Tuttosport ha titolato questa mattina "Per Fonseca va tutto bene", visto che il portoghese ha parlato in maniera completamente diversa rispetto al post Stella Rossa, dicendo che la squadra ha giocato bene, ci ha provato mancando "solo" l'appuntamento con il gol.

Ma la classifica parla di un Milan che in campionato galleggia, che a dicembre non riesce ancora ad esprimere il gioco che il suo allenatore vorrebbe. Eppure, non sembrerebbero esserci problemi.