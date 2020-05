Serie A, il Corriere dello Sport titola: "Calcio tutte le sere"

"Calcio tutte le sere". È il titolo d’apertura del Corriere dello Sport sulla ripresa della stagione calcistica in Italia. "La Serie riparte con i recuperi e spalma il calendario - scrive in prima pagina il quotidiano sportivo della Capitale - ok della Lega per le semifinali di Coppa Italia dal 13 giugno, ma si tratta con il Governo per anticipare di un giorno. Le quattro gare della 25esima giornata nel weekend del 20. Spadafora: Diretta gol in chiaro o interverremo con un Decreto".