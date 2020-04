Serie A, La Stampa in prima pagina: "La ripartenza"

Si parla anche di calcio sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano La Stampa. "La ripartenza", titola il noto giornale in taglio alto in merito alla ripresa del campionato. "Gli stranieri rientrano - si legge - il 4 maggio la A torna ad allenarsi". Nelle prossime settimane, dunque, il pallone tornerà a rotolare. E dopo una fase di preparazione, le squadre scenderanno in campo per provare a concludere il torneo.