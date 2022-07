Serie A, si vuole reintrodurre la "recompra": oggi la proposta alla FIGC

MilanNews.it

© foto di Image Sport

L'edizione odierna de "Il Corriere dello Sport" riporta come la Serie A voglia reintrodurre la "recompra", possibilità che è stata discussa ieri in un Consiglio di Lega. Durante il Consiglio federale previsto per oggi verrà chiesto ufficialmente alla FIGC di reintrodurre questa opzione, anche se non ci sono al momento segnali, da una parte o dall'altra, sul fatto che venga accettata o meno.