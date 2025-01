Sfida di mercato Milan-Juve, il Giornale: "A Diavolo e Signora piace Kolo Muani"

vedi letture

Venerdì scorso il Milan ha battuto in rimonta la Juventus nella semifinale di Supercoppa Italiana, guadagnandosi il posto per la finalissima in cui, sempre in rimonta, i rossoneri hanno battuto anche l'Inter conquistando così il trofeo. Con i bianconeri a fine mese ci sarà un altro incontro, per la gara di ritorno in campionato, ma in mezzo potrebbero esserci anche diversi intrecci di calciomercato. In particolare c'è un attaccante che piace a entrambe le squadre e per cui entrambi i club stanno facendo un pensierino.

La sfida di mercato tra rossoneri e bianconeri viene lanciata questa mattina da Il Giornale e riguarda Randal Kolo Muani, attaccante francese e del Psg. Questo il titolo del quotidiano generalista questa mattina: "A Diavolo e Signora piace Kolo Muani". Nel sottotitolo: "Conceicao lo apprezza e Giuntoli è già in pressing". Da parte sua il giocatore è in uscita da Parigi in prestito, dopo che Luis Enrique lo ha messo ai margini della rosa. Il vantaggio per i rossoneri è il fatto che Conceicao conosce già Kolo Muani, avendolo allenato ai tempi del Nantes.