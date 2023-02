Sfida tra bomber, il CorSport titola: "Lautaro-Giroud, ancora tu"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby come ogni big match che si rispetti sarà deciso dai duelli a distanza. Uno di questi, come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, sarà quello tra i due bomber: "Lautaro-Giroud, ancora tu". Entrambi possono essere considerati delle bestie nere per gli avversari. Il 10 dell'Inter ha fatto male al Milan, la più recente in Supercoppa a Riyad. La punta rossonera invece fin dal derby di un anno fa è diventato un incubo per la difesa nerazzurra che si è fatta sorprendere anche in occasione della sfida di andata. Inoltre la sfida tra i due si è arricchita di un nuovo capitolo in Qatar durante la finale dei Mondiali nella quale, comunque, non si sono incrociati in campo.