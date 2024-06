Si accende il mercato rossonero: le prime pagine dei principali quotidiani

Il calciomercato del Milan si accende. Questa mattina vengono confermate le notizie uscite nella serata di ieri sul blitz di Geoffrey Moncada a Londra per tastare il terreno su alcuni profili a cui il club rossonero sarebbe interessato. Poi c'è sempre la questione Joshua Zirkzee che, al momento, per quanto riguarda le trattative per giocatori, rimane la priorità assoluta. Ed è proprio il mercato a fare da protagonista oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani.

Specialmente la Gazzetta dello Sport mette in primo piano le faccende legate al Milan. La rosea titola così: "Diavolo a quattro. Il Milan accende il mercato delle grandi". Il sottotitolo chiarisce sulle varie trattative o interessamenti rossoneri: "Blitz a Londra per l'attaccante albanese Broja e il difensore Cash. Camarda firma fino al 2027. Zirkzee scalpita: si tratta sulle commissioni". Poi viene riportato anche il pensiero di van Basten: "Serve un super centravanti". Il QS parla proprio dell'incontro tra il Cigno di Utrecht e Francesco Camarda fresco di accordo per il suo primo contratto da professionista. Così ha parlato il 16enne al cospetto della leggenda olandese: "Dammi la tua benedizione".