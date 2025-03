Sprofondo Milan. La Gazzetta: "Diavolo, inizio flop. Jovic non basta"

vedi letture

Oramai non si contano più le partite nelle quali il Milan ha avuto un approccio pessimo. Quella di Napoli è stata per l'appunto l'ultima di una sfilza che oggi (giustamente) condanna il Diavolo al nono posto in classifica. Neanche con il quarto posto in palio la formazione di Sergio Conceiçao è riuscita a tirare fuori la grinta e la voglia di portare a casa il risultato. O meglio, quando l'ha fatto è stato troppo tardi. Perché alla fine non può andare sempre bene.

Sulla partita dello stadio Diego Armando Maradona è intervenuta questa mattina anche La Gazzetta dello Sport, che ha titolato "Diavolo, inizio flop. Jovic non basta". Con il suo gol di rapina all'84esimo minuto il serbo ha cercato in qualche modo di riaprire la partita, sfiorando pochino minuti dopo anche il gol del pareggio, ma questo non è bastato a un Milan che ha tanto da recriminarsi e domandarsi.