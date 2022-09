Stasera la prima in Champions di Juve e Milan. Il CorSport: "Ore 21: Max contro la corazzata PSG, Milan a Salisburgo"

MilanNews.it

Stasera Milan e Juventus faranno il loro esordio in Champions League. Il CorSport scrive così in prima pagina: "Ore 21: Max contro la corazzata PSG, Milan a Salisburgo". Per i bianconeri ci sarà la complicatissima sfida contro i parigini di Messi, Naymar e Mbappè, mentre i rossoneri vogliono tornare a casa dall'Austria con i tre punti per iniziare al meglio la loro avventura in Europa.