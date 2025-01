Stasera Milan-Girona. Il CorSport in apertura: "E Conceiçao convoca i tifosi"

Questa sera il Milan si giocherà un'importante fetta del suo percorso in Champions League in questa stagione. Considerate le sconfitte di Lille e Borussia Dortmund, in caso di vittoria contro il Girona il Diavolo si aprirebbe difatti le porte al G8, che significa qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione senza passare per i tanti temuti playoff.

La brutta scofitta di sabato contro la Juventus potrà avere delle ripercussioni psicologiche sui giocatori rossoneri, che prima dell'allenamento di ieri Conceiçao ha riunito in cerchio per caricare in vista di una sfida importante. Resosi conto della situazione, però, l'allenatore portoghese ha chiamato in supporto alla squadra l'anima del club, i suoi tifosi, per spingere i giocatori a cambiare gli esiti di questa stagione.

In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "E Conceiçao convoca i tifosi", rifacendosi per l'appunto alle parole del tecnico rossonero ieri in conferenza stampa ("È un messaggio anche per i tifosi, l'anima del club: in questo momento siamo qua noi, devono appoggiarci, devono essere il dodicesimo uomo. Anzi, il primo. Senza di loro il club non esiste. Senza l'anima degli appassionati non esiste il club. Io farò di tutto, i giocatori faranno di tutto, ma c'è bisogno del loro supporto. Domani è importantissimo, siamo in emergenza e abbiamo bisogno di tutti: vinciamo tutti, pareggiamo tutti e perdiamo tutti insieme. Non sono bello, non sono simpatico, va bene. Ma ora sono qua io. I giocatori sentono l'ambiente fuori. È importante mettersi tutti insieme. Dovevo dirlo, lo sento. Vedo troppe divisioni in un club storico. È il Milan che ci perde, non io o i giocatori. I tifosi del Milan cominciano ad un anno e sono tifosi per tutta la vita. Secondo me è molto importante").