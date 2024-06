Suggestione Lukaku, frenata Zirkzee: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani usciti oggi in edicola, questa mattina sono tutte - giustamente - dedicate al meraviglioso traguardo raggiunto dal tennista italiano Jannik Sinner, grande tifoso rossonero, che da lunedì diventerà numero uno al mondo del ranking ATP, là dove nessun azzurro era mai arrivato. Nei tagli bassi e laterali, alcuni quotidiani parlano anche dell'attualità del Milan. L'argomento più in voga è senza dubbio quello che riguarda il nuovo centravanti. Da una parte c'è una nuova pazza idea, dall'altra ci sarebbe una brusca frenata su un obiettivo.

La Gazzetta dello Sport in taglio basso titola così: "Milan su Lukaku". E poi nel sottotitolo si aggiunge: "Idea Romelu in prestito. E c'è il sì di Emerson Royal". E se nè il Corriere dello Sport nè Tuttosport parlano del club rossonero, ci pensa il QS che sempre in taglio basso affronta la questione Joshua Zirkzee, un affare che potrebbe sfumare. Scrive il quotidiano: "Frenata Zirkzee. Il Milan valuta un'alternativa". Nel sottotitolo viene scritto: "L'agente chiede una commissione di 15 milioni e i rossoneri virano su Gimenez del Feyenoord".