Super League, la Gazzetta: "Inter addio, Milan vacilla, Juve resiste"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa un punto sulla situazione della Superlega dopo che le inglesi sono uscite dal torneo. Il primo addio italiano è quello dell'Inter che non lo ritiene più d'interesse e non sorprende che si siano staccati per prima visto che Gazidis e Agnelli avevano lavorato con Florentino Perez alla creazione della stessa. In più Gravina da lunedì obbligherà i club ad impegnarsi con l'Uefa se vogliono partecipare al campionato. Per il Milan sarà Elliot a dire l'ultima parola, ma le dichiarazioni di Gazidis rendono adesso dopo la scissione degli scissionisti ancor più difficile la trattativa con l'Uefa considerati anche i rapporti con Boban. Infine la Juventus che si ritrova in casa Agnelli, grande promotore della Superlega, che dovrà dialogare con l'ex amico Ceferin che adesso, nonostante il presidente bianconero sia disposto a trattare, non vuole parlarci.