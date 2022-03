Tassotti: "Scudetto, tutto è ancora in grande equilibrio. Chi sarà decisivo? Mi auguro un rossonero..."

MilanNews.it

L'ex rossonero Mauro Tassotti, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così della corsa scudetto: "Tutto è ancora in grande equilibrio, specie tra le prime tre. Sono vicine e con tanti punti ancora in palio niente è da escludere. Ma se c’è una favorita, quella è il Milan, inutile negarlo. Il vantaggio della classifica è indiscutibile e specie nel prossimo turno dovranno essere bravi ad alimentarlo. In generale il calendario è buono, un punto a favore da dover sfruttare al meglio. Chi sarà decisivo? Ci sono tanti grandi giocatori con capacità di determinare questa fase della stagione. Ma mi auguro che più di tutti lo faccia un rossonero… E allora dico Ibrahimovic: se sta bene e in questo periodo si è allenato con continuità potrà rientrare ed essere decisivo. Anche senza giocare novanta minuti: ha i colpi, e ora magari anche la freschezza atletica, per incidere più degli altri. Che, al contrario suo, saranno provati da una stagione intensa...".