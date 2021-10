Torna la Champions, La Gazzetta dello Sport: "Milano è Europa"

"Milano è Europa", titola La Gazzetta dello Sport parlando delle due milanesi e dei rispettivi impegni di questa sera. "La notte di Inter e Milan per la storia e il futuro", scrive la rosea, che poi aggiunge: "Tenersi la Champions è questione di Dna. Solo un punto in due turni per le milanesi. I nerazzurri non possono fallire contro lo Sheriff. Il Diavolo sogna il blitz nello stadio dove Ibra fece una magia contro l’Italia".