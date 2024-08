"Toro da pazzi" scrive Tuttosport: "Milan sotto 2-0 poi la rimonta"

Quello visto ieri sera è un Torino che nel corso della stagione potrebbe dare filo da torcere a diverse grandi squadre, con il Milan che potremmo dire essere stata la prima vittima. La partita di San Siro certifica che Paulo Fonseca ha ancora parecchio da lavorare, anche perché ieri è quasi sembrato essere che il lupo avesse perso, o meglio, cambiato il pelo, ma non il vizio.

Sotto 2 a 0, il Milan si è ritrovato a rialzare in piedi una partita che forse meritava di perdere grazie all'esperienza di Alvaro Morata ed alla grinta di Noah Okafor, che già nella scorsa stagione ci ha abituati a gol pesanti del genere. La prestazione non sarà stata delle migliori, ma scrive Tuttosport che alla fine dei conti la differenza l'ha fatto per l'appunto proprio l'esperienza del Milan, difatti risvegliatosi gli ultimi 10' dopo essere stato piuttosto confuso, oltre che impacciato ed imballato soprattutto sotto il profilo atletico.