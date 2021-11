Tuttosport: "A Firenze Giroud, per Ibra l'Atletico"

Conclusi gli impegni delle nazionali, il Milan è pronto a riprendere il suo percorso prima in campionato e poi in Champions League. Ed è pronta a ripartire anche la staffetta tra Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud: "A Firenze Giroud, per Ibra l'Atletico" è il titolo di stamattina di Tuttosport che spiega che il francese sarà titolare sabato contro la Fiorentina, mentre lo svedese giocherà poi dall'inizio nella trasferta di Madrid in programma mercoledì sera.