Tuttosport - Affare Dalot, il Milan punta sulla volontà del giocatore

Il Milan vuole trattenere Dalot, ma non sarà facile convincere il Manchester United a rinnovare il prestito per un'altra stagione, stavolta con l'inserimento del diritto di riscatto. Come riporta Tuttosport, i Red Devils vorrebbero monetizzare dall'eventuale cessione del portoghese, ma da via Aldo Rossi sono fiduciosi che, complice la volontà del giocatore di tornare al Milan, si possa trovare una soluzione.