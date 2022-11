Tuttosport allerta il Milan: "C'è da lavorare sulla difesa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tuttosport questa mattina in edicola dedica un'analisi al gioco del Milan e al suo reparto difensivo che è apparso molto meno solido rispetto all'anno passato in questo primo terzo di stagione. Il titolo recita: "C'è da lavorare sulla difesa". I rossoneri hanno subito 20 gol in appena 16 partite stagionali, palesando una difficoltà che ora appare sempre più chiara. Servirà ritrovare il bandolo della matassa dietro, indipendentemente dagli infortuni.