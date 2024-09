Tuttosport allerta: "Ora serve che questo Milan diventi un'abitudine"

vedi letture

Festeggiare la vittoria in un derby dopo sei incroci persi consecutivamente è sacrosanto, a maggior ragione se la vittoria è arrivata, come è successo al Milan, dopo un avvio di stagione molto turbolento e deludente. Giusto esaltarsi, dunque, ma allo stesso tempo proprio perché prima della vittoria con l'Inter si erano palesati diverse difficoltà, è necessario anche restare con i piedi per terra ed essere capaci di portare quanto messo in campo contro i nerazzurri anche nelle sfide successive nelle quali il Milan dovrà dimostrare effettivamente di aver svoltato.

Ed è proprio questo il messaggio di ammonimento che manda Tuttosport. Scrive il quotidiano: "Fonseca, ora serve che questo Milan diventi un'abitudine". Quindi si legge ancora: "Nave disincagliata, ma è fondamentale cambiare rotta in modo definitivo". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Il gruppo è compatto attorno al tecnico e ci sono principi di gioco condivisi. La parola d'ordine a questo punto diventa continuità". L'occasione arriverà subito, venerdì a San Siro arriva il Lecce.