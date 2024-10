Tuttosport apre con le parole di Fonseca: "Non me ne frega un c... dei nomi dei giocatori"

L'edizione odierna di Tuttosport apre questa mattina in prima pagina con le dure parole di ieri in conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia della sfida casalinga di campionato contro l'Udinese: "Non me ne frega un c... dei nomi dei giocatori". Il tecnico portoghese è ancora molto arrabbiato per quello che è successo due settimane fa a Firenze e ieri non si è nascosto, anzi è stato piuttosto duro con la sua squadra.

"La mia leadership non la ostento, non sono un attore. Quello che lo dico lo dico all'interno dello spogliatoio, faccia a faccia. Se abbiamo un problema non me ne frega un cazzo del nome del calciatore, mi confronto direttamente con la squadra o con i giocatori che hanno sbagliato" le parole di Fonseca di ieri.