Tuttosport apre con le parole di Giroud: "Milan, sono io il gladiatore dello scudetto"

L'edizione odierna di Tuttosport apre questa mattina in prima pagina con le parole di Olivier Giroud: "Milan, sono io il gladiatore dello scudetto". Il francese, autore di diversi gol pesanti e decisivi per la conquista dello scudetto, ha dichiarato: "Ibra è è Braveheart, ma io ho fatto i gol che contano. Dopo 11 anni abbiamo rimediato a un’ingiustizia. Che orgoglio gli elogi d el mio mito Sheva. Mai visto uno come Leao".