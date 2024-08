Tuttosport apre con le parole di Morata: "Grazie Juve, ma..."

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con le parole di Alvaro Morata che ieri è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Milan. Durante la conferenza stampa, gli è stato chiesto anche del suo passato alla Juventus, ma lo spagnolo ha spiegato di guardare avanti e che ora pensa solo alla sua nuova avventura in rossonero.

Ecco le sue parole: "Sono grato e li ringrazio per quello che hanno fatto per me. Gli amici sono amici ma per andare a cena, ci si saluta dopo le partite: a volte no perché sei incazzato perché hai perso. Ora sono un giocatore del Milan. Adesso è un'altra avventura".