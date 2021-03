Tuttosport - Castillejo-Milan, possibile separazione a giugno: costa 8 milioni

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le strade di Castillejo e del Milan potrebbero separarsi in estate. Stando alla notizia riferita dal quotidiano torinese, il club rossonero non sarebbe affatto contrario a cedere lo spagnolo, l’ostacolo semmai potrebbe essere la valutazione del suo cartellino: a giugno il valore a bilancio sarà di circa 8 milioni, cifra importante per un giocatore che non arriva certo da un’annata strepitosa. L'età di Samu, però (26 anni), potrebbe renderlo appetibile agli occhi di eventuali compratori.