Tuttosport cita Cardinale in prima pagina: "Milan, io vincente come te"

MilanNews.it

Le prime parole di Gerry Cardinale da proprietario del Milan occupano gran parte dell'interesse mediatico odierno. Nell'edizione oggi in edicola di Tuttosport, il quotidiano piemontese cita in prima pagina - in taglio basso - il nuovo numero uno del club rossonero: "Milan, io vincente come te". RedBird Capital Partners, fondo americano, ha rilevato le quote di maggioranza del club Campione d'Italia per una cifra vicina ai 1.2 miliardi di euro. Cardinale, nel suo insediamento a Casa Milan, ha incontrato la dirigenza rossonera, tra cui anche Paolo Maldini con cui ci sono stati grandi sorrisi oltre che dialoghi sul futuro. Nel sottotitolo riportate anche le parole di Capello, intervistato oggi da Tuttosport: "Maldini un fuoriclasse, lo scudetto nato dal un suo no a Rangnick".