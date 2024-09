Tuttosport cita Cardinale: "Voglio un Milan vincente però con intelligenza"

All'indomani della bella vittoria nel derby, sono arrivate le parole di Gerry Cardinale direttamente da New York. Le dichiarazioni del proprietario americano del Milan, però, non erano incentrate sui tre punti conquistati contro l'Inter ma sono state raccolte a margine della Giornata dello Sport Italiano nel Mondo, che si è tenuta proprio nella Grande Mela. Parole, quelle del numero uno di RedBird, che hanno nuovamente fatto discutere. Il titolo scelto da Tuttosport riassume il concetto: "Voglio un Milan vincente però con intelligenza".

Nel sottotitolo la citazione che più ha fatto storcere il naso ai sostenitori rossoneri: "In Italia, a differenza che negli Stati Uniti, i tifosi credono di essere i proprietari dei club. E noi lavoreremo per soddisfarli". Poi ancora su tema stadio e vittoria: "Sto cercando di fare uno stadio a Milano. E con questo, ci dovrebbe essere un’ondata di miglioramenti per tutta la Serie A, in modo da diventare più competitivi. Il mio messaggio alla tifoseria è che non vi darò alcun messaggio finché non vinceremo. Perché capisco che è l’unica cosa che vi interessa. Ma io farò il mio lavoro e faremo tutto il possibile per vincere. Ma vincere in modo intelligente. E se lo farò, saremo longevi".