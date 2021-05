Tuttosport - Clima mesto a Milanello dopo il pareggio col Cagliari

Poteva essere un inizio di settimana in completo relax, invece... Il pareggio contro il Cagliari costringe il Milan a rimanere concentrato in vista della prossima, decisiva gara. Come riporta Tuttosport, ieri mattina la squadra si è ritrovata a Milanello in un clima mesto. I giocatori staccheranno la spina oggi (Pioli ha concesso loro una giornata di riposo), ma da domani si entrerà con testa, cuore e fisico nella preparazione del match con l’Atalanta.