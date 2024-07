Tuttosport commenta: "Il Milan va al raddoppio con Emerson Royal"

Si avvicina il giorno del raduno di inizio stagione del Milan, previsto per lunedì 8 luglio al Centro Sportivo di Milanello. I rossoneri ancora non hanno chiuso un colpo in entrata per il nuovo tecnico Paulo Fonseca ma nei prossimi giorni si farà di tutto per cercare di mandare in porto la trattativa con il Tottenham per Emerson Royal, terzino brasiliano classe 1999. Per questo ruolo la richiesta è stata specifica del tecnico portoghese, abituato a usare terzini alti e di spinta, pronti subito a ripiegare in fase difensiva con dinamismo.

Sostanzialmente con Royal si cerca di creare un doppione di Theo Hernandez - con le dovute ed evidenti differenze tecniche e di status - per la fascia destra. Di questo parla Tuttosport questa mattina che titola proprio così: "Il Milan va al raddoppio con Emerson Royal". Si legge: "Continua il pressing per l'esterno inglese valutato 25 milioni. La società rossonera ne propone 20". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Non solo Theo e Leao a sinistra, Fonseca vuole forza anche sull'altra corsia con Pulisic e l'esterno del Tottenham". Le porte si chiuderanno per Alessandro Florenzi, in cerca di un'altra squadra.