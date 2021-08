Tuttosport - Corona o Faivre al Milan per il dopo Calhanoglu

"Corona o Faivre al Milan per il dopo Calhanoglu" scrive Tuttosport oggi in edicola. Chiusi i discorsi per il ritorno di Bakayoko, gli occhi in casa Milan sono puntati sul nuovo esterno d'attacco-trequartista da regalare a Pioli. I due nomi emersi dopo l'ultima giornata di mercato sono quelli di Jesus Corona del Porto e di Romain Faivre del Brest. Per il Tecatito, la richiesta del Porto è di 15 milioni più 3 di bonus perché il 40% della cessione andrà nelle casse del Twente, i rossoneri sono arrivati a 10 più 3 di bonus. Occhio poi al talentino francese, classe '98, del Brest. Il giocatore ha dato priorità al Milan e si potrebbe trovare la quadra per una cifra vicina ai 12 milioni più bonus. Sempre in lizza i profili di Adli e di Messias.