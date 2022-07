Tuttosport così sul mercato: "Per la difesa il nome nuovo è Tanganga"

MilanNews.it

Oltre a trequarti e centrocampo, il Milan è alla ricerca di un rinforzo anche in difesa. Il titolo di Tuttosport nelle pagine dedicate ai rossoneri recita: "Per la difesa nessuna follia, il nome nuovo è Tanganga". La società rossonera ha deciso di destinare la maggior parte dei soldi per il mercato verso un rinforzo offensivo, dunque in difesa non si faranno spese esagerate ma si cercherà di puntellare il reparto. L'indiscrezione, lanciata ieri sera da Sky, è quella di un interessamento per Japhet Tanganga, 23enne del Tottenham, che cerca minutaggio. La valutazione si aggira tra i 10-12 milioni ed è dunque ritenuta accessibile.