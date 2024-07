Tuttosport: "È assalto agli svincolati. Ci sono affari in ogni ruolo, e c'è pure Rabiot"

vedi letture

Nella giornata di oggi, primo luglio, tantissimi giocatori si sono svincolati dalle rispettive squadre dopo il mancato rinnovo dei contratti. I edicola questa mattina Tuttosport parla addirittura di una "squadra di svincolati", ma quello che più interessa al Milan è senza ombra di dubbio Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese è andato in scadenza con la Juventus, che punta comunque a trattenerlo nonostante l'arrivo di Douglas Luiz. A conferma di questo il fatto che la Vecchia Signora avrebbe proposto alla mamma-agente di Rabiot Veronique un biennale, con opzione per il terzo anno, da 7,5 milioni di euro a stagione, ma per il momento il classe '95 non si è espresso in merito perché totalmente concentrato su Euro2024.

Sotto traccia per Rabiot ci sta lavorando anche il Milan, che nel corso delle scorse settimane ha concretamente sondato il terreno insieme ad alcuni club inglesi.