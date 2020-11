Tuttosport e l’interista ad Albertini: "Mi rivedo in Tonali"

Il quotidiano Tuttosport pubblica in prima pagina uno stralcio dell’intervista realizzata con Demetrio Albertini. "Mi rivedo in Tonali", titola il noto giornale riportando le parole dell’ex colonna del Milan: "Sandro - ha dichiarato - ha potenzialità, lavori con passione. Scudetto, magari è l’anno giusto". Intanto la squadra prepara la sfida con la Fiorentina: "Pioli - si legge - da ex contro la viola".