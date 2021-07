Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina a Maignan. "Milan, ho detto no a Mou", titola il noto giornale torinese riprendendo le parole del 26enne portiere, il quale ha rivelato: "La Roma mi aveva cercato". Intanto la squadra di Pioli è pronta per un nuovo test: "Stasera a Nizza (ore 20.30) debutta Giroud".