"Giù le mani da Ibrahimovic". Lo scrive il quotidiano Tuttosport riprendendo il concetto espresso da Stefano Pioli nel corso della conferenza stampa di ieri. "Non dobbiamo farci influenzare dalla critiche - ha dichiarato l’allenatore rossonero - arrivare in Champions non sarà facile ma abbiamo le qualità per centrare l’obiettivo. Zlatan è già carico".