Tuttosport e le parole di Pioli prima della Fiorentina: "Servono due mesi da Milan"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport riporta questa mattina le parole rilasciate ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli prima della trasferta di stasera in casa della Fiorentina: "Servono due mesi da Milan". Il tecnico rossonero, parlando del finale di stagione che attende la sua squadra, ha spiegato che sia lui che i giocatori si giocano tutto nei prossimi sessanta giorni: "Comincia il periodo decisivo della stagione. Tutto ciò che abbiamo fatto fino a oggi è importante, ma dipenderà tutto dalle prossime partite. Dobbiamo preoccuparci di alzare il livello delle nostre prestazioni.

Ci sono 10 partite di campionato e, speriamo, 5 partite di Europa League che saranno tutte importanti. Quella più importante, intanto, è quella contro la Fiorentina, contro cui abbiamo sempre fatto fatica. Ci sta che in queste due settimane di sosta, soprattutto voi, parliate molto del futuro. Ma io non devo pensare al futuro, devo pensare alla partita di domani e a questi 60 giorni per rendere questa stagione la più positiva possibile. Poi, comunque, fino a ora, sono giudizi parziali e non completi. A fine stagione potrò dire che stagione avremo fatto, cosa cosa vorrei fare e cosa non vorrei fare l'anno prossimo, cosa mi piacerebbe ripetere e cosa non mi piacerebbe ripetere nella prossima stagione. Non pensiamo al derby o alla Juve, ma alla Fiorentina e poi via via. Ci sono tante partite da giocare".