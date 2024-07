Tuttosport è sicuro: "Emerson Royal è a un passo. Accordo vicino"

Recentemente la trattativa per Emerson Royal sembrava essersi raffreddata, a causa della distanza tra domanda e offerta. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato e il terzino brasiliano del Tottenham è ritornato in auge, occupando uno dei primi posti sulla lista della dirigenza rossonera. E adesso, come riportato ieri da MilanNews.it (LEGGI QUI) e come confermato questa mattina anche dall'edizione cartacea di Tuttosport, il giocatore è vicino al trasferimento a Milanello grazie all'imminente accordo tra i club.

Scrive il quotidiano con base a Torino: "Emerso Royal è a un passo. Con il Tottenham accordo vicino". E così Fonseca potrà continuare ad avere i suoi rinforzi, dopo che il club ha comprato solamente Alvaro Morata che si aggregherà peraltro ad agosto inoltrato. Poi dopo il brasiliano, il Milan punterà a chiuedere anche per il nuovo difensore centrale, soprattutto se l'offerta del Newcastle per Thiaw dovesse concretizzarsi: "Poi l'accelerazione per Pavlovic".