Tuttosport: "Fenomeno Colombo: prenotato un posto nel Milan che verrà"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Fenomeno Colombo: prenotato un posto nel Milan che verrà". Lorenzo Colombo, giovane attaccante in prestito dal Milan alla SPAL, si sta mettendo in mostra in Serie B a suon di gol (5 reti in 12 partite) e Maldini e Massara stanno seguendo con grande attenzione la sua crescita.